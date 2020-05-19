Власти Израиля из-за жары отменили приказ об обязательном ношении масок

Новый министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн отменил приказ об обязательном ношении медицинских масок на улицах и в учебных заведениях из-за аномальной жары, которая наблюдается в стране в последние дни.
Как
Эдельштейн, комментируя решение об отмене приказа, заметил, что к защите от коронавируса надо подходить серьёзно, однако экстремальная жара и сама по себе представляет значительную угрозу здоровью граждан. В большинстве районов страны температура днём превышает 40 градусов.
Как сообщал NEWS.ru, солдат израильской армии будут проверять на коронавирус с помощью нового серологического теста. До этого времени в войсках применялись только ПЦР-тесты (молекулярные), которые в 30% случаев давали ложноотрицательные результаты.
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