Власти Израиля из-за жары отменили приказ об обязательном ношении масок

https://static.news.ru/photo/3442ffa0-99e5-11ea-b37b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Новый министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн отменил приказ об обязательном ношении медицинских масок на улицах и в учебных заведениях из-за аномальной жары, которая наблюдается в стране в последние дни.

Как передаёт РИА Новости, согласно новому распоряжению, израильтянам также разрешено находиться без масок во всех помещениях, не оборудованных кондиционером. Ранее ассоциация педиатров Израиля направила письмо в кабмин с требованием отменить обязательный масочный режим для школьников. В послании говорилось, что эффективность масок до конца не доказана, а в жаркую погоду их ношение может повредить здоровью детей.

Эдельштейн, комментируя решение об отмене приказа, заметил, что к защите от коронавируса надо подходить серьёзно, однако экстремальная жара и сама по себе представляет значительную угрозу здоровью граждан. В большинстве районов страны температура днём превышает 40 градусов.

Как сообщал NEWS.ru, солдат израильской армии будут проверять на коронавирус с помощью нового серологического теста. До этого времени в войсках применялись только ПЦР-тесты (молекулярные), которые в 30% случаев давали ложноотрицательные результаты.