В Тель-Авиве отреагировали на видеокадры ХАМАС с израильскими заложницами В канцелярии Нетаньху назвали кадры с заложницами ХАМАС жестокой пропагандой

Фото: t.me/hamasps

Видеокадры палестинского движения ХАМАС с тремя израильскими заложницами, призывающими их освободить, являются жестокой психологической пропагандой, сообщила в Telegram канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Израильские власти выразили готовность сделать все возможное для возвращения похищенных людей домой.

Это жестокая психологическая пропаганда от ХАМАС — ИГ (организация признана в России террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru), — отмечается в сообщении.

30 октября ХАМАС опубликовало видео с тремя заложницами. Израильтянки обвинили Нетаньяху и власти Израиля в трагедии, произошедшей 7 октября, и потребовали обменять их на заключенных палестинцев.

Ранее израильский премьер снял с себя ответственность из-за нападения бойцов ХАМАС. Он заявил, что военные и спецслужбы не предупреждали его о готовящейся атаке из сектора Газа. По словам Нетаньяху, все чиновники структур безопасности, включая глав Совета национальной безопасности и Службы общей безопасности, считали, что ХАМАС ведет себя сдержанно и нацелено на урегулирование. После критики в кабмине он удалил своей пост в Twitter (X).