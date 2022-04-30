В Сирии амнистировали террористов

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Президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии по террористическим преступлениям, которые были совершены до 30 апреля 2022 года, передаёт агентство SANA. Отмечается, что указ действует на тех лиц, чьи действия не привели к смерти людей.

Согласно тексту издания, пострадавшие от рук террористов по-прежнему сохраняют за собой право подать в суд на тех амнистированных, от действий которых они пострадали.

Новый указ является важным шагом на пути к национальному примирению. Эта мера призвана облегчить процесс возвращения беженцев на родину, — указано в сообщении.

Ранее в Госдуме предложили расширить рамки амнистии не только по экономическим статьям, но и по уголовным. Данное предложение внёс глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В качестве примера гарантии амнистии по уголовным преступлениям депутат привёл кражу, после которой жертве была возмещена компенсация.