В Саудовской Аравии выпал снег

В начале года на северо-западе Саудовской Аравии, вблизи города Табук, выпал снег, что является большой редкостью для Аравийского полуострова. В Табук устремились туристы и местные жители, чтобы увидеть уникальное для региона явление.

Однако снег уже в скором времени растает. Ближайшую неделю температура не будет опускаться ниже +15.

Ранее в Северо-Капской провинции ЮАР после 12 лет засухи выпал снег. Это стало полной неожиданностью для людей, не видевших осадков годами.

Из-за необычного природного явления в провинцию устремились жители из других регионов ЮАР. В итоге властям даже пришлось выпустить предупреждение и напомнить людям, что в стране продолжает действовать запрет на перемещение из-за пандемии коронавируса.

Тем временем местные жители активно выкладывают в Сеть фото и видео с отдыха: кто-то играет в снежки и лепит снеговиков, а кто-то жарит шашлык в одних плавках.