В российской группировке в САР случаев заражения COVID-19 нет

Среди военнослужащих и гражданского персонала российской группировки в Сирии случаев заражения COVID-19 не зафиксировано. О этом заявил командующий группировкой генерал-полковник Евгений Устинов.
Он отметил, что на всех объектах усиленный контроль, личному составу четырежды в день измеряют температуру. Кроме того, большое внимание уделяется гигиене. Контакты с местными жителями минимизированы. Въезд и выезд автомобилей в расположение группировки ограничен, все массовые мероприятия отменены.
По словам генерала, в САР работают четыре медицинских отряда, а также сводное подразделение войск радиационной, химической и биологической защиты. Есть возможность развернуть госпиталь численностью до 300 коек,
Ранее NEWS.ru писал, что в конце марта в Сирии было зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом. Одна инфицированная женщина умерла.
В мире насчитывается 1,3 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 74 тысяч человек, выздоровели примерно 284 тысячи.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 494 человек, умерли 58.
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