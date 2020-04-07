В российской группировке в САР случаев заражения COVID-19 нет

https://static.news.ru/photo/aacc2768-78c1-11ea-87ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Global Look Press

Среди военнослужащих и гражданского персонала российской группировки в Сирии случаев заражения COVID-19 не зафиксировано. О этом заявил командующий группировкой генерал-полковник Евгений Устинов.

Он отметил, что на всех объектах усиленный контроль, личному составу четырежды в день измеряют температуру. Кроме того, большое внимание уделяется гигиене. Контакты с местными жителями минимизированы. Въезд и выезд автомобилей в расположение группировки ограничен, все массовые мероприятия отменены.

По словам генерала, в САР работают четыре медицинских отряда, а также сводное подразделение войск радиационной, химической и биологической защиты. Есть возможность развернуть госпиталь численностью до 300 коек, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в конце марта в Сирии было зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом. Одна инфицированная женщина умерла.

В мире насчитывается 1,3 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 74 тысяч человек, выздоровели примерно 284 тысячи.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 494 человек, умерли 58.