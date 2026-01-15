В России назвали истинные причины начала погромов в Иране

Иранские протесты были вызваны серьезными экономическими проблемами и обвалом национальной валюты, так как люди требовали реформ, заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол России в республике Александр Марьясов в комментарии NEWS.ru в рамках круглого стола об актуальной ситуации в Иране и вокруг него в ММПЦ МИА «Россия сегодня» в Москве. По его словам, погромы подогреваются и направляются израильской агентурной сетью.

Эти протесты, с одной стороны, имеют серьезное экономическое обоснование, потому что многие проблемы не решаются, и тут был конкретный повод — это обвал иранской валюты. Но этим недовольством, безусловно, пользуется активно существующая до сих пор в Иране израильская агентурная сеть, которая вербует сторонников, подталкивает их не просто на организацию протестных выступлений, но и на акты вандализма, акты поджогов, — сказал Марьясов.

Ранее американские журналисты, ссылаясь на источники и активистов, сообщили о якобы крайне высоком числе жертв при подавлении протестов в Иране. По их данным, количество погибших может составлять от 12 до 20 тыс. человек. Как минимум два источника, один из которых находится в самом Иране, сообщили телеканалу о массовой гибели граждан.