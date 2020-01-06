В результате ракетной атаки Ирана на военные базы Соединённых Штатов в Ираке погибли 80 человек.
Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад в Ираке 8 января. Там находятся как американские, так и иракские военные. Корпус стражей Исламской революции взял на себя ответственность за обстрел.
Как ранее писал NEWS.ru, граждане Ирака не пострадали в результате удара со стороны Ирана по военным базам Соединённых Штатов Америки. Об этом в среду, 8 января, американским журналистам сообщили два источника в иракских службах безопасности.
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