https://static.news.ru/photo/679ca9ee-31dc-11ea-a840-fa163e074e61_660.jpg Фото: Craig F. Walker/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В результате ракетной атаки Ирана на военные базы Соединённых Штатов в Ираке погибли 80 человек.

Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад в Ираке 8 января. Там находятся как американские, так и иракские военные. Корпус стражей Исламской революции взял на себя ответственность за обстрел.

Как ранее писал NEWS.ru, граждане Ирака не пострадали в результате удара со стороны Ирана по военным базам Соединённых Штатов Америки. Об этом в среду, 8 января, американским журналистам сообщили два источника в иракских службах безопасности.