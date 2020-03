В городе также начал действовать комендантский час. Ограничения в работе не касаются лишь аптек, госпиталей и продуктовых лавок.

Raqqa Civil Council issues circular that beginning tomorrow morning it will take measures to prevent residents from moving about the war-torn eastern Syrian city amid COVID-19 concerns, via @Sada_AlSharqieh https://t.co/2yJP650VeA pic.twitter.com/Tm3f0ha1ir