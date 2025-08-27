День знаний — 2025
27 августа 2025 в 18:05

В Пакистане спрогнозировали рекордное наводнение

Dawn: Пакистан готовится к масштабному наводнению из-за сброса воды Индией

Фото: PPI/Global Look Press

Власти Пакистана ожидают рекордное наводнение в провинции Пенджаб из-за резкого подъема уровня рек Рави, Сатледж и Ченаб, передает газета Dawn. По данным издания, критическая ситуация возникла после того, как Индия начала сбрасывать воду с плотин в верхних течениях этих рек. Эксперт в области изменения климата Масур Лохар заявил, что из-за этого несколько районов находятся в зоне высокого риска.

Инфраструктура, сельскохозяйственные угодья и даже целые города могут быть стерты с лица земли, — отметил он.

Метеослужба Пакистана подтвердила «исключительно высокий уровень воды» в реках при прогнозируемых дополнительных осадках. Власти Пенджаба уже эвакуировали более 174 тысяч жителей и запросили привлечение военных к спасательным операциям. Согласно официальным данным, с 26 июня из-за наводнений в стране погибли не менее 804 человек, 1088 пострадали.

Ранее три населенных пункта в Селемджинском районе Амурской области остались без транспортного сообщения из-за подтопления дорог дождевыми водами и повышения уровня рек. Среди них поселки Златоустовск и Ольгинск, а также село Ивановское.

Пакистан
наводнения
реки
эвакуации
