В Минобороны РФ сообщили о подготовке боевиками провокации в Сирии

https://static.news.ru/photo/95c5ac3e-73b3-11eb-a5a1-96000091f725_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/Global Look Press

На северо-западе сирийской провинции Идлиб боевики готовят провокацию с использованием отравляющих веществ, чтобы после этого возложить вину на официальные власти. Об этом журналистам заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Террористы на нескольких грузовиках доставили в район населённого пункта Тарманин ёмкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором. По имеющейся информации, боевики планируют осуществить инсценировку химической атаки и её последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей для последующего обвинения сирийских правительственных сил, — цитирует ТАСС Сытника.

Он отметил, сведения поступили о подготовке инсценировки боевиками группировки «Хайта Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Сытник добавил, что за прошедшие 24 часа нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооружённых формирований зафиксировано не было.

Как сообщал NEWS.ru, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подтвердили приверженность к бескомпромиссной борьбе с террористами в Сирии.