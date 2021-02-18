Путин и Эрдоган по телефону обсудили борьбу с террористами в Сирии

https://static.news.ru/photo/5a92c958-71f1-11eb-87db-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подтвердили приверженность к бескомпромиссной борьбе с террористами в Сирии. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

В свете усилий России и Турции по стабилизации обстановки в провинции Идлиб подтверждена обоюдная приверженность бескомпромиссной борьбе с осевшими в Сирии международными террористическими группировками, — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран готовы оказывать поддержку межсирийскому политическому процессу, в том числе в рамках «астанинского формата».

24 января трое военных сирийской правительственной армии погибли и десять получили ранения в результате нападения боевиков на автобус на трассе между городами Дейр-эз-Зор и Пальмира. Оно произошло недалеко от населённого пункта Шола.

Как писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет выгонять из Сирии американских военных или вступать с ними в противостояние. Он подчеркнул, что Москва ведёт переговоры с Вашингтоном, целью диалога является установление в регионе определённых правил. Дипломат подчеркнул, что российская сторона жёстко настаивает на недопустимости применения силы против объектов сирийского государства.