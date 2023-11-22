В Израиле одобрили соглашение с ХАМАС по освобождению заложников Haaretz: кабмин Израиля одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников в Газе

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

Кабинет министров Израиля принял положительное решение по сделке с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников в секторе Газа, сообщает Haaretz. Соглашением предусмотрено временное прекращение огня, которое продлится четыре дня.

Издание отмечает, что во время этой гуманитарной паузы ХАМАС освободит израильских заложников, а Тель-Авив — палестинцев, содержащихся в тюрьмах Израиля.

Израильский кабинет проголосовал за принятие сделки о временном прекращении огня с ХАМАС, которая будет включать обмен заложников <...> на палестинских заключенных из израильских тюрем, — подчеркивается в сообщении.

На первом этапе стороны освободят десятки человек, а еще несколько десятков заложников и заключенных могут обменять при продлении соглашения о временном прекращении огня.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 21 ноября перед началом чрезвычайного заседания правительства заявил, что власти страны готовятся принять «тяжелое, но правильное решение» по сделке об освобождении части заложников, удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа. По его словам, решение об объявлении прекращения огня в обмен на заложников поддержали все структуры безопасности страны.