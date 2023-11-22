Нетаньяху заявил о непростом решении по заложникам в Газе Нетаньяху: Израиль готовится принять правильное решение по заложникам в Газе

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Биньямин Нетаньяху

Власти Израиля готовятся принять «тяжелое, но правильное решение» по сделке об освобождении части заложников, удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху перед началом чрезвычайного заседания правительства, сообщает ТАСС. По его словам, решение об объявлении прекращения огня в обмен на заложников поддерживают все структуры безопасности страны.

Этим вечером мы должны принять тяжелое решение, но это правильное решение. Все представители служб безопасности полностью поддерживают это решение, опираясь на свои профессиональные оценки. Согласно этим оценкам, наши войска останутся в безопасности во время режима прекращения огня, а наши боевые возможности будут улучшены именно за эти дни тишины, — подчеркнул Нетаньяху.

Он добавил, что Израиль доведет до конца военную операцию в Газе, даже если придется объявить о временном прекращении огня. При этом премьер указал на роль президента США Джо Байдена, который помог улучшить для Тель-Авива условия сделки по освобождению части удерживаемых в Газе заложников.

Ранее сообщалось, что в Израиле проголосуют по поводу соглашения с ХАМАС по освобождению заложников не позднее 22 ноября. Для обсуждения ситуации с пленными Биньямин Нетаньяху должен был созвать военный кабинет, кабинет безопасности и правительство. Сначала решение по освобождению заложников предстояло принять членам военного кабинета и кабинета безопасности, затем голосовать должны были представители правительства.