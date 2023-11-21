Стало известно, когда в Израиле примут решение по освобождению заложников ABC: в Израиле проголосуют по вопросу освобождения заложников ближе к 22 ноября

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Биньямин Нетаньяху

В Израиле проголосуют по поводу соглашения с ХАМАС по освобождению заложников ближе к 22 ноября, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху созовет вечером 21 ноября военный кабинет, кабинет безопасности и правительство для обсуждения ситуации с пленными.

Канал отмечает, что сначала решение по освобождению заложников будут принимать члены военного кабинета и кабинета безопасности. Затем, по данным ABC, проголосуют представители правительства.

Ранее радио Galei Zahal сообщило, что Израиль и палестинское движение ХАМАС заключили сделку о введении режима прекращения огня. Перемирие будет действовать четыре дня, однако у палестинской стороны есть право запросить его продление. Отмечается, что стороны договорились об освобождении 50 заложников, в числе которых женщины и дети.

Тем временем глава политбюро правящего в секторе Газа движения ХАМАС Исмаил Хания заявлял о прогрессе в вопросе соглашения о перемирии. По его словам, ХАМАС передало ответ через посредников из Катара.

До этого газета Yedioth Ahronoth писала, что Израиль и ХАМАС продвинулись в переговорах по заложникам. По словам катарских посредников, бойцы палестинской группировки согласны освободить часть пленных в обмен на четырех- или пятидневную паузу в боевых действиях, освобождение около 150 палестинских детей и женщин из израильских тюрем и доставку топлива в Газу.