В Израиле рассказали о ходе переговоров с ХАМАС по заложникам Yedioth Ahronoth: Израиль и ХАМАС продвинулись в переговорах по заложникам

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль и ХАМАС достигли прогресса в переговорах по заложникам, сообщает газета Yedioth Ahronoth. По словам катарских посредников, бойцы палестинской группировки могут освободить группу из 50 женщин и детей в обмен на четырех- или пятидневную паузу в боевых действиях, освобождение около 150 палестинских детей и женщин из израильских тюрем и доставку топлива в Газу.

Газета отмечает, что ХАМАС не знает о местонахождении всех похищенных из Израиля детей и матерей. Тем не менее бойцы движения готовы найти их при условии, что Израиль воздержится от авиаударов. ХАМАС также может освободить больше заложников, если ему удастся обнаружить их во время перемирия.

Ранее премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что стороны переговоров по освобождению израильских заложников палестинского движения ХАМАС приблизились к заключению соглашения. По его словам, договор предполагает обмен пленных на палестинских заключенных. При этом несколько дней назад посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что движение ХАМАС остановило любые переговоры по освобождению заложников. По его словам, ХАМАС также не предоставило полный список заложников израильским властям.

До этого стало известно, что администрация президента США Джо Байдена прорабатывает несколько планов операций по освобождению заложников в секторе Газа. Телеканал ABC со ссылкой на источники сообщал, что миссии сопряжены с риском, но Вашингтон верит, что эту сделку необходимо заключить.