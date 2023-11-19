В Катаре заявили, что заложников ХАМАС вскоре могут отпустить МИД Катара: стороны переговоров близки к согласию по освобождению пленных ХАМАС

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Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

Стороны переговоров по освобождению израильских заложников палестинского движения ХАМАС приблизились к заключению соглашения, сообщил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в ходе встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. По его словам, которые приводит телеканал Al Jazeera, договор предполагает обмен пленных на палестинских заключенных.

Сделка по обмену заложниками и заключенными была непростой, но сейчас мы в большей степени уверены, что близки к соглашению. Вызовы, с которыми мы сталкиваемся внутри переговорного процесса, связаны с логистикой и практической реализацией, и мы сможем с ними справиться, — сказал премьер Катара.

При этом несколько дней назад посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что движение ХАМАС остановило любые переговоры по освобождению заложников. По его словам, ХАМАС также не предоставило полный список заложников израильским властям.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена прорабатывает несколько планов операций по освобождению заложников в секторе Газа. Телеканал ABC со ссылкой на источники сообщал, что миссии сопряжены с риском, но Вашингтон верит, что эту сделку необходимо заключить.