В США рассказали о планах освобождения заложников ХАМАС в секторе Газа США готовят несколько планов освобождения заложников ХАМАС в секторе Газа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Администрация президента США Джо Байдена прорабатывает несколько планов операций по освобождению заложников в секторе Газа, сообщил ABC со ссылкой на источники. Собеседник телеканала отметил, что миссии сопряжены с риском, но Вашингтон верит, что эту сделку необходимо заключить.

Миссии по спасению всегда сопряжены с риском, и США верят, что заключение сделки — это наилучший вариант для освобождения большого числа пленных, источники сообщают, что тактические планы находятся в разработке на случай, если обстоятельства изменятся, — отметил источник.

На данный момент Израиль и палестинское движение ХАМАС обсуждают освобождение по меньшей мере 50 заложников, в основном женщин и детей, в обмен на многодневное перемирие. При этом военнослужащие или сотрудники силовых ведомств США могут и не участвовать в операции. Силы зарубежных стран часто реализуют планы, разработанные со своими американскими коллегами, отметил собеседник телеканала.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви ранее сообщил, что палестинское движение ХАМАС остановило любые переговоры по освобождению заложников. По словам дипломаты, ХАМАС также не предоставило полный список заложников израильским властям.