ХАМАС прекратило переговоры с Израилем по освобождению заложников Посол Израиля: ХАМАС прекратило переговоры по освобождению заложников

Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС остановило любые переговоры по освобождению заложников, заявил посол Израиля в России Александр Бен-Цви в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, ХАМАС также не предоставило полный список заложников израильским властям.

Сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров, ХАМАС прекратило это по своей инициативе, — сказал Бен-Цви.

Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что Израиль вернет заложников, находящихся в руках ХАМАС в секторе Газа, только при условии цены, которую назначит само палестинское сопротивление. Он также добавил, что ХАМАС готово к продолжительному противостоянию с израильскими силами.

На днях представитель военного крыла ХАМАС «Бригады аль-Кассама» Абу Убейда заявил, что готов освободить до 70 израильских заложников в обмен на пятидневное перемирие. По его словам, на минувшей неделе группировка через катарских посредников вела переговоры по освобождению захваченных женщин и детей, взамен требуя передать заключенных в израильские тюрьмы 200 детей и 75 женщин Палестины.