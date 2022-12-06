В Иране заморозят счета женщин, не соблюдающих правила ношения хиджаба

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В Иране будут замораживать банковские счета женщин, которые не соблюдают правила ношения хиджаба, заявил депутат иранского Меджилиса и член комиссии Исламского совета Ирана по культуре Хосейн Джалали. По его мнению, это более эффективная мера, чем арест, сообщает газета Donya-e-Eqtesad.

Смысл изменения метода в том, что можно через текстовые сообщения уведомлять людей, не носящих хиджаб, о том, что «вы не соблюдали хиджаб и стараетесь соблюдать закон». После предупреждения мы переходим в стадию предупреждения, а на третьем этапе банковский счет человека без чадры может быть заблокирован, — сказал Джалали.

Политик полагает, что с помощью такого нововведения можно будет добиться полного прекращения протестов в Иране уже через несколько недель. По словам Джалали, после завершения акций абсолютно все женщины в Иране будут носить платки и чадры, как это было ранее.

Ранее генпрокурор Ирана Джафара Монтазери заявил, что в стране расформировали знаменитую полицию нравов («Гяшт-э Эршад»), которая действовала с 2005 года. Решение принято на фоне беспрецедентных массовых протестов, спровоцированных «назидательными патрулями». Однако после этого началась новая забастовка. NEWS.ru ранее писал о том, почему протестная волна все не идет на убыль и как полиция нравов вторгается в повседневную жизнь иранцев.