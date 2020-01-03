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Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана предупредил тех, кто стоит за убийством руководителя сил специального назначения «Кудс» Касема Сулеймани, чтобы они ждали «суровой и достойной сожаления» мести.

Генштаб назвал терактом поступок США и отдал дань уважения генералу Сулеймани «за его ведущую роль в борьбе с террористическими и такфирскими группировками, которые являются марионетками преступного правительства Соединённых Штатов».

В заявлении говорится, что иранская нация нанесёт «тяжёлый удар по мировому высокомерию, возглавляемому режимом США и сионистским режимом Израиля».

Ранее NEWS.ru писал, что при ударе США в окрестностях аэропорта Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди осудил американские авиаудары по Багдаду и заявил, что они могут вызвать разрушительную войну в стране. Аль-Махди назвал подобные операции по ликвидации командиров Ирака грубым нарушением суверенитета страны. По его словам, роль американских войск в Ираке ограничена лишь тренировкой иракских войск и борьбой в составе коалиции с «Исламским государством» (запрещено в России). Аль-Махди подчеркнул, что действия США «поджигают фитиль разрушительной войны в регионе».