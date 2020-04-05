В Иране от COVID-19 вылечились два пациента в возрасте 100 и 106 лет

https://static.news.ru/photo/f2bc59b4-7734-11ea-b5d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Global Look Press

Несмотря на утверждения медиков о том, что коронавирус наиболее опасен для пожилых людей, иранским врачам удалось спасти жизни двоих мужчин в возрасте 100 и 106 лет.

Как сообщило агентство IRNA, оба пациента лечились в стационарах города Кум, расположенного в одноимённой провинции Ирана.

106-летнего пациента выписали в субботу, 4 апреля. Он пробыл в стационаре две недели. Второй мужчина, 100-летний Али Афшари, отправился домой 5 апреля.

Выздороветь удалось и 98-летней женщине, которая боролась с COVID-19 на протяжении 27 дней.

Всего в мире сейчас около 1,2 млн человек заразились коронавирусом. Погибли от COVID-19 более 64 тысяч, более 246 тысяч выздоровели. В России сейчас 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.

Как писал NEWS.ru, сейчас в Иране заражены коронавирусной инфекцией 58 226 человек, из которых 3603 — с летальным исходом. Выздороветь удалось 22 011 пациентам.