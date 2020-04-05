В Иране от COVID-19 вылечились два пациента в возрасте 100 и 106 лет

Выздороветь удалось и 98-летней женщине, которая боролась с COVID-19 на протяжении 27 дней.
Всего в мире сейчас около 1,2 млн человек заразились коронавирусом. Погибли от COVID-19 более 64 тысяч, более 246 тысяч выздоровели. В России сейчас 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.
Как писал NEWS.ru, сейчас в Иране заражены коронавирусной инфекцией 58 226 человек, из которых 3603 — с летальным исходом. Выздороветь удалось 22 011 пациентам.