В Госдуме объяснили ограничения Турции в транзите товаров в Россию Депутат Чепа: Запад вынудил Турцию ограничить транзит санкционных товаров в Россию

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Турция не решилась полностью восстановить транзит санкционных товаров в Россию, поскольку находится под давлением Запада, заявил в беседе с Lenta.ru зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Анкара была вынуждена ввести ограничения. Депутат подчеркнул, что Запад ведет против России санкционную войну и не может добиться результата, поэтому пытается перекрыть транзит там, где это возможно.

Если мы говорим о параллельном импорте, то Турция не будет заниматься реэкспортом товаров в Россию. Дело в санкционном давлении, более года идет санкционная война, результата для Запада нет. Запад не может ничего добиться и предпринимает все усилия, чтобы получить хоть что-то. Поэтому он пытается перекрыть транзит там, где это возможно, — уверен Чепа.

Парламентарий напомнил, что введенные Анкарой ограничения не означают полного запрета на транзит товаров из Турции в Россию. Он пояснил, что если в них присутствует более 25% процентов турецкого влияния, они будут допущены к экспорту. Депутат пояснил, что запрет коснется только прямой перепродажи санкционных товаров.

Ранее сообщалось, что Анкара возобновила транзит санкционных товаров в Россию с рядом ограничений. По словам главы одной из логистических компаний Георгия Властопуло, таможня Турции блокирует отправление всех товаров нетурецкого происхождения.