В Бейруте жертвами взрыва в порту стали уже 135 человек

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что при взрыве в столичном порту погибли по меньшей мере 135 человек.
Число пострадавших также возросло и достигло пяти тысяч, передаёт телеканал
Инцидент произошёл вечером 4 августа в районе бейрутского морского порта. Взрыв оказался таким мощным, что его взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Их почувствовали даже на Кипре. В самой столице Ливана разрушены и повреждены дома в радиусе десятка километров, а под их завалами до сих пор находятся люди, точное число которых пока не может назвать никто. Больницы не справляются с нагрузкой. 5 августа в стране объявлен траур.
Местные власти заявили, что в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она, как предполагается, была конфискована в 2014 году с судна «Росус», которое принадлежало российскому предпринимателю Игорю Гречушкину. Детонация могла произойти во время сварочных работ. Ливанское правительство пообещало, что причины катастрофы будут установлены за пять дней, а многие сотрудники порта уже отправлены под домашний арест до конца следствия.
Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест, а возможной причиной следователи считают халатность. При этом от международного расследования ливанские власти отказались.
Как писал NEWS.ru, ранее российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» сделал снимки последствий взрыва в порту Бейрута. Фотографии до и после катастрофы в ливанской столице опубликовал Роскосмос.
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