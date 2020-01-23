https://static.news.ru/photo/e7d0ceb4-3de0-11ea-9379-fa163e074e61_660.jpgАбу Махди аль-МухандисФото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press
Новое учебное заведение для детей старшего школьного возраста, появившееся в столице Ирака Багдаде, назвали в честь заместителя главы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса.
Влиятельный командир был убит 3 января в ходе спецоперации Соединённых Штатов в районе багдадского аэропорта вместе с главой спецподразделения «Кудс» Касемом Сулеймани и другими высокопоставленными иранскими военными.
Как писал NEWS.ru, за действиями американских военных наблюдал лично президент США Дональд Трамп. Политик на встрече со спонсорами Республиканской партии рассказал, что ему регулярно докладывали о действиях Сулеймани, его прибытии в аэропорт в Ираке и встрече с аль-Мухандисом.