Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

В среду, 22 января, в СМИ была обнародована информация о том, что на территории Ирана был убит командир милиции «Басидж».

По имеющимся данным, преступление совершили неизвестные боевики. Командира милиции убили в штаб-квартире группы на территории Дарховина, передаёт Al Arabiya. Как ранее писал NEWS.ru, бойцы-джихадисты из протурецкой группировки совершили нападение на...