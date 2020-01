Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Влиятельный командир был убит 3 января в ходе спецоперации Соединённых Штатов в районе багдадского аэропорта вместе с главой спецподразделения «Кудс» Касемом Сулеймани и другими высокопоставленными иранскими военными.