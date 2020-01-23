Абу Махди аль-Мухандис Абу Махди аль-Мухандис Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Новое учебное заведение для детей старшего школьного возраста, появившееся в столице Ирака Багдаде, назвали в честь заместителя главы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса.

Влиятельный командир был убит 3 января в ходе спецоперации Соединённых Штатов в районе багдадского аэропорта вместе с главой спецподразделения «Кудс» Касемом Сулеймани и другими высокопоставленными иранскими военными.

Как писал NEWS.ru, за действиями американских военных наблюдал лично президент США Дональд Трамп. Политик на встрече со спонсорами Республиканской партии рассказал, что ему регулярно докладывали о действиях Сулеймани, его прибытии в аэропорт в Ираке и встрече с аль-Мухандисом.

 

 

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