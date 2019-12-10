Версия о самоубийстве основателя гуманитарной организации «Белые каски» (официально — «Сирийская гражданская оборона», СГО) Джеймса Лё Мезюрье нуждается в перепроверке. Такой вывод делают в турецком издании Sabah: в распоряжении журналистов оказались записи с камер наружного наблюдения, находившихся возле дома в одном из престижных районов Стамбула, где проживал бывший сотрудник британских спецслужб.

Кадры с видео, полученного Sabah, свидетельствуют: за считанные часы до своей гибели Лё Мезюрье покупал в соседнем магазине сигареты — для себя и своей супруги. Другие кадры показывают, как отец-основатель СГО лежит без признаков жизни в луже крови прямо перед своим домом. Это последние изображения бывшего британского разведчика. Издание Sabah обращает внимание на следующую деталь: и во время похода за сигаретами, и в момент обнаружения после гибели на Лё Мезюрье — одна и та же одежда. Это белая рубашка с закатанными рукавами, светлые брюки с коричневым ремнем. На руке, как отмечает Sabah, — часы Rolex. Разница заключается лишь в том, что в момент обнаружения тела на Лё Мезюрье нет его обуви.

Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Это идет вразрез с показаниями его супруги — гражданки Швеции Эммы Винберг, которая во время разговора с правоохранителями сказала, что после того, как её супруг вернулся домой, он принял снотворное и лег спать. Как уточнила женщина, они легли вместе — около 04:00. Её разбудил звонок в дверь — когда пришли полицейские. По официальной версии правоохранителей, сам инцидент произошёл в 05:30 утра. Кадры, впервые опубликованные специальным расследовательским отделом Sabah, обнаруживают серьёзное расхождение с показаниями Винберг, если, конечно, не допускать, что Лё Мезюрье ходил и спал в одной и той же одежде.

Из видео становится понятно, что тело Лё Мезюрье было найдено у стены исторического хамама на улице Медресе Али-паши в позе эмбриона. Sabah ссылается на свои источники, которые утверждают, что после смерти основателя «Белых касок» его обувь сняли, а тело повернули в другом направлении, хотя непонятно, кто именно это сделал и зачем. Вероятно, это только может разжечь версии об убийстве. В англоязычном сегменте Twitter уже задавались вопросом, могли ли быть причастны к его смерти Россия или официальный Дамаск — стороны, которые критиковали деятельность «Белых касок» яростнее всего.

Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В предисловии к книге «Белые каски: пособники террористов и источники дезинформации», которое написал глава МИД РФ Сергей Лавров, говорится, что деятельность СГО в Сирии носит деструктивный характер и является частью масштабной информационной войны против сирийского правительства.

Провокации «Белых касок», включая «химические постановки», широко использовались в целях демонизации законных сирийских властей, служили предлогом для нелегитимных силовых акций против Сирийской Арабской Республики, — считает глава дипведомства. — Сегодня, когда в отношении Дамаска не прекращается масштабная информационная война, исследование, вскрывающее деструктивный характер «Белых касок», представляется своевременным.