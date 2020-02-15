https://static.news.ru/photo/257ca3da-4ff4-11ea-8dd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Анкара снабжает боевиков оружием и военной техникой в зоне деэскалации «Идлиб», рассказал журналистам военно-дипломатический источник в РФ. По его словам, несмотря на обещания Турции урегулировать конфликт в регионе с помощью дипломатии, республика перебрасывает всё новые силы.

Значительная часть военной техники турецких вооружённых сил вскоре после пересечения турецко-сирийской границы передаётся боевикам [запрещённой в РФ] террористической группировки «Джабхат ан-Нусра», — цитирует собеседника ТАСС.

15 февраля радикалам удалось сбить два вертолёта сирийской армии из турецких переносных зенитных ракетных комплексов. Случаи снабжения Анкарой боевиков в Идлибе вызывают большую обеспокоенность. Источник также выразил настороженность в связи с использованием террористами формы турецких военных.

Ранее NEWS.ru писал, что несколько сирийских журналистов пострадали в результате обстрела на западе провинции Алеппо. Среди раненых — корреспонденты агентства САНА. В момент ЧП они выполняли свои профессиональные обязанности. Характер их травм не уточняется. Есть ли среди них погибшие, пока неизвестно.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в бомбардировках мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.