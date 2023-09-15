Турция выдвинула «Газпрому» неожиданное требование Минэнерго Турции: Анкара рассчитывает на скидку при закупке российского газа

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Анкара надеется добиться от «Газпрома» снижения цен на газ, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. По его словам, которые приводит ТАСС, республика доказала свою благонадежность в качестве покупателя и потому рассчитывает на взаимопонимание. Байрактар подчеркнул, что Турция заплатила $38 млрд за импорт газа, и 40% этих средств пришлись на Россию.

Если это то, что вы подразумеваете под скидкой, то можно назвать это скидкой. Но турецкие цены на газ высоки. Мы ожидаем от «Газпрома» более разумных цен в ближайшие годы, поскольку он был надежным поставщиком, а Турция — хорошим и надежным потребителем российского газа. Однако мы должны учитывать конкурентоспособность этого вопроса, надеюсь, сможем достичь взаимопонимания, — сказал чиновник.

Ранее сообщалось о решении Нью-Дели сократить закупки российской нефти. Россия смогла завоевать 50% всего индийского импорта энергоносителя благодаря большому дисконту по отношению к эталонному сорту Brent, оттеснив Ирак и Саудовскую Аравию. Однако теперь в Нью-Дели намерены диверсифицировать закупки. В частности, планируется наладить поставки из стран Персидского залива.