Часть нефти, которая добывается в северо-восточных районах Сирии, остающихся под контролем многонационального альянса «Демократические силы Сирии» (ДСС) с курдской доминантой, попадает в руки турецких предпринимателей. Такими данными делится вашингтонское издание Al-Monitor со ссылкой на информированные источники.

О том, куда в итоге идёт сирийская нефть, журналистам рассказали действующие и бывшие чиновники администрации президента США, представители курдского автономного региона в Ираке, трейдеры, а также представители ДСС. По этой информации, чёрное золото с месторождения вблизи сирийского Румейлана, а также с месторождения Катания перенаправляется в Иракский Курдистан, после чего идёт в Турцию. Как обращает внимание издание, эти месторождения находились в руках курдских формирований с 2012 года, когда силы сирийской правительственной армии были передислоцированы для борьбы с отрядами оппозиции в другие районы Арабской Республики и оставили эти территории Заевфратья.

Xinhua/Global Look Press

При поставке сирийская нефть маркируется как нефть из Иракского Курдистана, особенно это важно при прохождении через пограничный переход «Хабур» на границе с Турцией. Это подтверждают не только контрабандисты, но и официальные представители автономного курдского региона. Из-за деликатного характера деловых отношений между Иракским Курдистаном и турецкой стороной официальные лица Сирийского Курдистана отказываются публично подтверждать существование такого канала поставок. Но они и не в состоянии отрицать, что это происходит. Источники Al-Monitor, связанные с ДСС, упрекнули президента США Дональда Трампа в том, что он вызвал нежелательный интерес к торговле сирийским чёрным золотом.

Доходы от нефти — это главное, за счёт чего живёт и функционирует администрация сирийских курдов. Продажи дают ей возможность выплачивать зарплату гражданским и военным чиновникам. Контроль над месторождениями также усиливает вес ДСС в переговорах с сирийским правительством.

Если мы потеряем доходы от нефти, вся наша система рухнет, — признаёт сотрудник службы безопасности, связанный с ДСС.

Важность нефтяного вопроса для сирийских курдов в последнее время возросла, учитывая то, что администрация Дональда Трампа заморозила примерно $200 млн стабилизационного финансирования для северо-востока Сирии в марте 2018 года. Европейский союз, в свою очередь, отказывается принимать какие-либо самостоятельные решения на этот счёт. Денежные вливания из Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на сумму $150 млн должны закончиться в начале следующего года. Считается, что необъявленный визит командующего ДСС Мазлума Кобани в Эмираты в конце ноября был связан с поиском финансирования.

Мы считаем, что в Иракский Курдистан ежедневно поступает около 300 бензовозов нефти, — признаётся один из бывших сотрудников администрации Дональда Трампа. — Но сама торговля нефтью сомнительная. Сделки заключаются наверху, а затем идут по субподряду. Есть много посредников. Я допускаю, что часть нефти всё-таки попадает в Турцию.

По оценкам иракских экономистов, объём продаваемой нефти может достигать 8 тыс. баррелей в день. При этом нефть очень дешёвая. В июле 2019 года её цена, по этим данным, составляла как минимум $20 за баррель, в то время как мировая цена достигала $60. Однако определить точно объёмы незаконной торговли невероятно сложно.

Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press