https://static.news.ru/photo/a1489d8e-e9ec-11e9-a95a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Парламент Турции провёл заседание по использованию вооружённых сил страны в Ираке и Сирии. Согласно результатам голосования, действие соответствующего мандата было продлено ещё на один год.

Турецкие власти приняли решение сохранить разрешение до 30 октября 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

В соответствии с выданным мандатом турецкая армия может вести боевые действия за пределами государства. Кроме того, он позволяет размещать на территории Турции контингенты и военные базы государств, которые оказывают поддержку ВС республики или заняты в этих трансграничных операциях, информирует ТАСС.

Ранее News.ru писал, что курды, дислоцированные в северных районах Сирии, намерены начать диалог с представителями властей и России. За помощью к Москве и Дамаску формирования могут обратиться в случае выхода войск США из приграничной с Турцией зоны.