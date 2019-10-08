Парламент Турции провёл заседание по использованию вооружённых сил страны в Ираке и Сирии. Согласно результатам голосования, действие соответствующего мандата было продлено ещё на один год.
Турецкие власти приняли решение сохранить разрешение до 30 октября 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты голосования.
В соответствии с выданным мандатом турецкая армия может вести боевые действия за пределами государства. Кроме того, он позволяет размещать на территории Турции контингенты и военные базы государств, которые оказывают поддержку ВС республики или заняты в этих трансграничных операциях, информирует ТАСС.
Ранее News.ru писал, что курды, дислоцированные в северных районах Сирии, намерены начать диалог с представителями властей и России. За помощью к Москве и Дамаску формирования могут обратиться в случае выхода войск США из приграничной с Турцией зоны.
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