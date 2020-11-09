Трамп заложил бомбу под ближневосточную политику Байдена

Уходящая администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает запустить целую серию ограничительных мер против Ирана, пишут американские СМИ со ссылкой на информированные источники. По этим данным, задумка команды действующего главы государства заключается в том, чтобы максимально затруднить потенциальный диалог Джо Байдена с иранскими властями. Накануне иранский МИД подтвердил, что страна подготовила для избранного президента целый список необходимых компенсационных мер.

О том, что нынешняя администрация президента США готовится «затопить» Иран санкциями, сообщило издание Axios. По его данным, работа над этим ведётся во взаимодействии с Израилем и рядом стран Персидского залива, настроенных враждебно по отношению к Исламской Республике. Специально для этого спецпредставитель США по Венесуэле и Ирану Эллиотт Абрамс побывал на минувшей неделе в Израиле, где встретился с премьером Биньямином Нетаньяху и главой Совета национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом.

Источники Axios утверждают: на закрытом брифинге несколько дней назад Абрамс уверял, что Белый дом будет объявлять о новых санкциях против Ирана каждую неделю вплоть до 20 января следующего года. Ожидается, что эти односторонние меры могут касаться не только ракетной программы Исламской Республики, но и сферы прав человека.

В администрации Трампа уверены, что «поток санкций» усилит давление на Тегеран и затруднит для Байдена возможное возвращение к ядерному соглашению 2015 года — Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Этот вариант развития событий вполне возможен, если брать в расчёт заявления самого Байдена.

CNP/AdMedia/Global Look Press

Неслучайно его победа вызвала позитивные ожидания в Иране. Глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф на фоне сообщений об уходе администрации Трампа пригласил страны Ближнего Востока к сотрудничеству и диалогу.

Трамп уходит через 70 дней, но мы здесь остаёмся навсегда, — написал шеф иранской дипломатии. — Ставка на посторонних [игроков] в целях обеспечения безопасности никогда не будет хорошей авантюрой. Мы протягиваем руку нашим соседям для диалога для разрешения разногласий. Только вместе мы сможем построить лучшее будущее.

В Тегеране уже подготовили перечень необходимых для администрации Байдена шагов, которые призваны компенсировать иранскому руководству ущерб от одностороннего выхода Вашингтона из ядерной сделки и всех мер в рамках политики «максимального давления» Трампа. Как обратил внимание официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде на своём брифинге, «разница между Дональдом Трампом и Байденом очевидна, однако Тегеран ждёт реальных действий». Прежде всего в Исламской Республике рассчитывают, что Вашингтон «раскается и прекратит экономическую войну против Ирана». Это, по задумке, откроет путь для деэскалации ситуации и в двусторонних отношениях, и в регионе. Представители иранской исполнительной власти за последний год многократно говорили, что их страна готова к диалогу со странами, включая Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты.

Потенциально возможная разрядка в отношениях между США и Ираном в эпоху Байдена и без того будет затруднена уже введёнными администрацией Трампа санкциями. Их отмена — это довольно ресурсоёмкий и многосторонний (в рамках американской системы) процесс, который потребует от сторон начала нового раунда переговоров и, вероятно, согласования нового формата торга. Впрочем, позитивным фактором в этом контексте остаётся приверженность европейских участников СВПД подписанной сделке. Не исключено, что укрепление трансатлантических связей, которого ждут от команды Байдена, сможет помочь США оживить диалог с Тегераном.