«Талибан» запретил сотрудницам негосударственных организаций работать

Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Администрация Афганистана, управляемая «Талибаном» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), запретила женщинам республики, занимающим должности в негосударственных учреждениях, ходить на работу, передает Reuters со ссылкой на письмо Министерства экономики. Мера была принята из-за того, что женщины не придерживались требуемого дресс-кода.

«Талибан» в субботу приказал всем местным и иностранным неправительственным организациям (НПО) не допускать сотрудниц на работу, — говорится в сообщении.

В письме, подтвержденном представителем Министерства экономики Абдулрахманом Хабибом, говорится, что сотрудницам не разрешается работать до дальнейшего уведомления. Остается неясным, относится ли этот приказ к учреждениям ООН, которые широко представлены в Афганистане.

К такому ограничению прибегли через несколько дней после того, как талибы приказали закрыть университеты для женщин. Этот шаг вызвал резкое осуждение во всем мире и внутри Афганистана, а также послужил причиной протестов.

Ранее в Афганистане публично высекли 30 человек «за моральное разложение». Каждый «провинившийся» получил 40 ударов плетьми, среди них было 15 женщин.