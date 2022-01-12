«Талибан» примет меры, если Ташкент и Душанбе не вернут афганские вертолёты

Исполняющий обязанности министра обороны правительства талибов (движение «Талибан» признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) Мохаммад Якуб обратился к властям Таджикистана и Узбекистана с требованием вернуть вертолёты, которые оказались в руках военных этих стран в результате действий после падения правительства Афганистана в августе прошлого года, передаёт «Интерфакс-Азербайджан». Если техника возвращена не будет, со стороны талибов последует реакция, предупредил Якуб.

Эти вертолёты принадлежат афганскому народу и должны быть возвращены, — заявил он в ходе выступления на учениях ВВС.

Мулла Якуб подчеркнул, что талибы никому не позволят забрать то, что принадлежит им, поэтому не стоит испытывать их терпение. По словам талибов, в Узбекистан и Таджикистан попали в общей сложности 40 вертолётов.

Ранее талибы заявили, что не будут заставлять мужчин отращивать бороды, несмотря не рекомендацию не брить их.

До этого талибы рекомендовали всем мужчинам страны не брить бороды. В заявлении министерства отмечается, что власти не вправе заставлять кого-либо отращивать бороду и преследовать за её отсутствие. Отращивание бороды является всего лишь рекомендацией.

Президент РФ Владимир Путин в декабре ответил на вопрос, собирается ли Россия признать власть талибов. Он заявил, что в этом вопросе нужно исходить из реалий, добавив, что власти России работают консолидировано со всеми участниками международного общения.