Стало известно о желании США завершить конфликт в Газе до Нового года Economist: США потребовали от Израиля закончить конфликт с ХАМАС до Нового года

Фото: Xinhua/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен донес до Израиля, что Вашингтон желает завершения палестино-израильского конфликта до наступления Нового года, сообщает издание The Economist со ссылкой на собственные источники. По его данным, правительство США также потребовало от Тель-Авива увеличить поддержку беженцам, находящимся в южной части сектора Газа. В США обеспокоены ростом числа погибших мирных жителей, говорится в материале.

Источники издания подчеркивают, что в настоящее время в секторе Газа наблюдается тяжелая гуманитарная ситуация. По их словам, на палестинских территориях может возникнуть вспышка опасных заболеваний, так как люди вынуждены жить в условиях, нарушающих санитарные нормы. Предполагается, что окончание боевых действий позволит улучшить сложившуюся ситуацию. Однако в США считают, что к Новому году Израиль может отказаться только от нанесения воздушных ударов. Наземная кампания, направленная на уничтожение палестинского движения ХАМАС, может продолжиться, утверждают аналитики.

Как сообщалось ранее, Армия обороны Израиля начала наступление на Западном берегу реки Иордан. В настоящее время войска штурмуют город Аль-Бира, применяя боевые патроны и слезоточивый газ. Также ведется штурм населенного пункта Шукба, расположенного к западу от Рамаллы.