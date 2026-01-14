Стало известно, когда в Иране восстановят интернет Доступ к интернету в Иране могут восстановить в течение двух недель

Доступ к интернету в Иране могут восстановить в течение двух недель, сообщает агентство Fars. В публикации утверждается, что ограничения были введены для «противодействия планам врага» по дестабилизации обстановки в стране.

В материале агентства говорится, что из-за беспорядков в стране возрос уровень насилия. Там также отметили, что израильские спецслужбы и террористы могли активизироваться из-за нестабильности в стране и осуществить «массовые убийства мирных граждан».

Отмечается, что ограничение интернета затруднило координацию действий между главарями террористических групп. На этом фоне, как сообщает издание, соответствующие органы в течение одной-двух недель рассмотрят вопрос о смягчении ограничений и расширении доступа в Сеть.

Ранее прокурор Тегерана Али Салехи подчеркнул, что участникам массовых беспорядков грозит уголовное преследование, включая возможность смертного приговора. Он предупредил, что такие меры будут применяться за действия, связанные с умышленным уничтожением чужого имущества и применением оружия против сотрудников правопорядка.