Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 13:53

Стало известно, когда в Иране восстановят интернет

Доступ к интернету в Иране могут восстановить в течение двух недель

Тегеран, Иран: иранские протестующие Тегеран, Иран: иранские протестующие Фото: Social Media/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Доступ к интернету в Иране могут восстановить в течение двух недель, сообщает агентство Fars. В публикации утверждается, что ограничения были введены для «противодействия планам врага» по дестабилизации обстановки в стране.

В материале агентства говорится, что из-за беспорядков в стране возрос уровень насилия. Там также отметили, что израильские спецслужбы и террористы могли активизироваться из-за нестабильности в стране и осуществить «массовые убийства мирных граждан».

Отмечается, что ограничение интернета затруднило координацию действий между главарями террористических групп. На этом фоне, как сообщает издание, соответствующие органы в течение одной-двух недель рассмотрят вопрос о смягчении ограничений и расширении доступа в Сеть.

Ранее прокурор Тегерана Али Салехи подчеркнул, что участникам массовых беспорядков грозит уголовное преследование, включая возможность смертного приговора. Он предупредил, что такие меры будут применяться за действия, связанные с умышленным уничтожением чужого имущества и применением оружия против сотрудников правопорядка.

Иран
интернет
беспорядки
протесты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров озвучил условие переговоров по Украине, которое поддерживает Путин
Бастрыкин заинтересовался делом о травмировании женщины после схода наледи
Лавров указал на проявление ухудшения конкурентных позиций США
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 января, фото, видео
В Перми наказали школьников за хвастовство зацепингом в соцсетях
«Женщины — инкубаторы»: педофил жил с проституткой и насиловал ее дочь
Ребенку попалась проволока в шаурме
В Испании предупредили о трениях Европы с США из-за плана по Украине
«Организм божества»: глава Минздрава США удивился живучести Трампа
Студентка устроилась курьером и выманила 5 млн рублей у школьницы
Слуцкий объяснил идею ЕС назначить спецпредставителя для диалога с Россией
Стало известно, когда в Иране восстановят интернет
В Химках мужчина выпал из окна во время вечеринки и попал на видео
Прохожий нашел останки собаки в пакете в Южном Бутово
В Петербурге сотрудник отсудил у бывшего работодателя 3 млн рублей
Стало известно, что будет с Тимошенко после обвинений в подкупе депутатов
Академик РАН раскрыл, как можно избежать ситуации с роддомом в Новокузнецке
Концерт Долиной в Петербурге перенесли на девять месяцев
Волочкова рассказала о главном увлечении вне балета
В России начали применять новый препарат от рака
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.