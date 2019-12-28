Объектом внезапных американских авиаударов в Ираке и в Сирии стали позиции группировки «Катаиб Хезболла», которая является частью некогда сражавшейся против «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) шиитской военно-политической организации «Хашд аш-Шааби» («Силы народной мобилизации»). Причиной атак Военно-воздушных сил (ВВС) США стали участившиеся нападения боевиков «Катаиб Хезболлы» на позиции американцев.

Первыми о нападениях сообщили иракские службы безопасности. По их данным, как минимум 25 боевиков были убиты, свыше 50 получили ранения в результате атак. Министр обороны США Марк Эспер позже подтвердил, что удары по объектам группировки «Катаиб Хезболла» на территории Ирака и Сирии были успешными. Он проинформировал, что обсудил в Мар-а-Лаго (штат Флорида) с президентом Дональдом Трампом дополнительные меры в случае необходимости.

Пилоты и самолёты благополучно вернулись обратно на базу, — заявил Эспер, комментируя ход операции. — И я бы также отметил, что мы будем предпринимать дополнительные шаги по мере необходимости, чтобы действовать в рамках собственной самообороны и сдерживать дальнейшее ненадлежащее поведение со стороны вооружённых группировок или со стороны Ирана.

Глава Пентагона уточнил, что авиаудары нанесли истребители F-15. По официальным данным, которые привёл Эспер, были атакованы три объекта в Западном Ираке и два в Восточной Сирии. Среди них — оружейные склады и командные пункты «Катаиб Хезболлы».

Президент Ирака Бархам Салех расценил удары ВВС США в пограничном с Сирией городе Аль-Каим как нарушение национального суверенитета.

Налёт американской авиации абсолютно неприемлем и противоречит нашим двусторонним соглашениям с Соединёнными Штатами, — сказал иракский президент.

Критике воздушный рейд подверг и и.о. премьер-министра республики Адель Абдель Махди, который сразу же после операции призвал к проведению экстренного совещания иракского руководства. Иракские политики неоднократно давали понять, что США необходимо оптимизировать своё присутствие в стране и прекратить воздушные рейды с учётом того, что основная кампания против ИГ давно завершена и республика больше не нуждается в американской помощи.

Abu Ali Madina, a Kata’ib Hezbollah commander (Hashd Brigade 45) killed in the recent U.S. strikes against the group on account of the rocket attacks against U.S. personnel pic.twitter.com/J3yz2o9PkR — Aymenn J Al-Tamimi (@ajaltamimi) December 29, 2019

«Хашд аш-Шааби», частью которой является группировка «Катаиб Хезболла», сражалась на стороне иракской армии против ИГ. Шиитские формирования из Ирака также принимали участие в операциях против ИГ на сирийской территории в пограничном районе Аль-Букамаль, который в последнее время неоднократно становился мишенью израильской авиации. Организация «Хашд аш-Шааби» глубоко интегрирована в политическую жизнь Ирака: она представлена в законодательном органе страны (47 мест) и обладает значительным влиянием в рамках исполнительной власти. Опасения у США и их союзников вызывает прямая связь организации с иранской военной элитой, для которой «Хашд аш-Шааби» является важным боевым инструментом. Влияние представителей шиитских формирований на политическую жизнь в Ираке вызывает общественное недовольство и добавляет масла в огонь общенациональных протестов, которые продолжаются в Ираке с октября 2019 года.

US releases imagery of bases that were struck in Al-Qa'im earlier this evening. #Iraq https://t.co/8hM0z3zSGq pic.twitter.com/4eKFwF9N8m — Aldin (@aldin_ww) December 29, 2019

Причиной нынешних атак стала гибель американского контрактника из-за ракетного обстрела базы неподалёку от иракского Киркука. Примечательно, что этот налёт на позиции шиитской группировки стал первым, за который Вашингтон взял ответственность.