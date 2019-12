Первыми о нападениях сообщили иракские службы безопасности. По их данным, как минимум 25 боевиков были убиты, свыше 50 получили ранения в результате атак. Министр обороны США Марк Эспер позже подтвердил, что удары по объектам группировки «Катаиб Хезболла» на территории Ирака и Сирии были успешными. Он проинформировал, что обсудил в Мар-а-Лаго (штат Флорида) с президентом Дональдом Трампом дополнительные меры в случае необходимости.

Глава Пентагона уточнил, что авиаудары нанесли истребители F-15. По официальным данным, которые привёл Эспер, были атакованы три объекта в Западном Ираке и два в Восточной Сирии. Среди них — оружейные склады и командные пункты «Катаиб Хезболлы».

Президент Ирака Бархам Салех расценил удары ВВС США в пограничном с Сирией городе Аль-Каим как нарушение национального суверенитета.

Критике воздушный рейд подверг и и.о. премьер-министра республики Адель Абдель Махди, который сразу же после операции призвал к проведению экстренного совещания иракского руководства. Иракские политики неоднократно давали понять, что США необходимо оптимизировать своё присутствие в стране и прекратить воздушные рейды с учётом того, что основная кампания против ИГ давно завершена и республика больше не нуждается в американской помощи.