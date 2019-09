Между боевиками из Ливана и ополченцами из Ирака ведётся тесное военно-техническое сотрудничество. Свет на это проливает расследование эмиратского издания The National. По его данным, разыскиваемый Соединёнными Штатами ливанец Самир Берро создал целую авиационную компанию в партнёрстве с одним из иракских боевиков, на которого наложены санкции за взаимодействие с иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Добытые The National документы показывают: в 2007 году Берро учредил компанию Gulf Bird с лидером шиитского ополчения Шиблом Мухсином Обейдом аль-Зейди (группировка «Катаиб Аль-Имам Али») для того, чтобы конструировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Аль-Зейди фигурирует в санкционных списках США также за работу на командование КСИР. Берро, по этим данным, занимался доставкой реактивных и поршневых двигателей, собранных американскими компаниями, в Ливан.

Берро использовал находящуюся в ОАЭ компанию SAB Aerospace для транспортировки этих двигателей в Ливан, говорится в обвинительном заключении американского Минфина. Сам аль-Зейди, которому принадлежит 49% акций Gulf Bird, совершал незаконные действия в ливанской юрисдикции, гласят обвинительные документы США. Он «поддерживал тесные деловые связи» с должностными лицами «Хезболлы» и стал партнером и основателем ливанской компании Global Cleaners SARL, которая, как считают в Минфине, имела связи с предполагаемыми финансистами ливанской группировки. Американское ведомство также заявило, что «аль-Зайди выполнял функции финансового координатора между КСИР и вооруженными группировками в Ираке и помогал в привлечении иракских инвестиций от имени командующего „Аль-Кудс“ в составе КСИР генерала Касема Сулеймани».

Считается, что ливанская «Хезболла» напрямую влияет на иракское шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби». В пользу этого могут говорить и удары по базам этих военизированных формирований в Ираке, которые, по предположениям, наносятся израильскими силами. Впрочем, есть информация, что недавняя передислокация отрядов иракского ополчения в Ливан была проведена без согласия «Хезболлы» (речь об иракских боевиках из «Катаиб Хезболла», «Асаиб Ахль аль-Хакк» и «Катаиб Саид аль-Шухада»).

«Хашд аш-Шааби» не может напрямую угрожать еврейскому государству, однако у него есть ресурсы для того, чтобы нанести удар по безопасности Саудовской Аравии — негласного тактического партнёра Израиля. Недавние нападения неизвестных беспилотников на нефтяные объекты (завод по стабилизации нефти в Абкайке, предприятие на месторождении Хурайс) королевства и аккуратные пробоины в резервуарах от, видимо, крылатых ракет только доказывают эту гипотезу: есть предположения, что комбинированная атака была осуществлена с иракской территории. На это косвенно указал и шеф американской дипломатии Майкл Помпео, который сразу отмёл версию о том, что к атаке могут быть причастны йеменские мятежники — хуситы.