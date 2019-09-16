Давление на Иран, которое может усилиться в связи с нападениями на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, ставит вопрос об ответной реакции со стороны Исламской Республики. За последние годы Тегеран не только увеличил активность своих сил в ряде стран Ближнего Востока, но сделал рывок в качестве их координации. Последние данные говорят о том, что определённая степень взаимодействия есть даже на уровне ливанской «Хезболлы» и иракских шиитских формирований.

Между боевиками из Ливана и ополченцами из Ирака ведётся тесное военно-техническое сотрудничество. Свет на это проливает расследование эмиратского издания The National. По его данным, разыскиваемый Соединёнными Штатами ливанец Самир Берро создал целую авиационную компанию в партнёрстве с одним из иракских боевиков, на которого наложены санкции за взаимодействие с иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Добытые The National документы показывают: в 2007 году Берро учредил компанию Gulf Bird с лидером шиитского ополчения Шиблом Мухсином Обейдом аль-Зейди (группировка «Катаиб Аль-Имам Али») для того, чтобы конструировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Аль-Зейди фигурирует в санкционных списках США также за работу на командование КСИР. Берро, по этим данным, занимался доставкой реактивных и поршневых двигателей, собранных американскими компаниями, в Ливан.

Берро использовал находящуюся в ОАЭ компанию SAB Aerospace для транспортировки этих двигателей в Ливан, говорится в обвинительном заключении американского Минфина. Сам аль-Зейди, которому принадлежит 49% акций Gulf Bird, совершал незаконные действия в ливанской юрисдикции, гласят обвинительные документы США. Он «поддерживал тесные деловые связи» с должностными лицами «Хезболлы» и стал партнером и основателем ливанской компании Global Cleaners SARL, которая, как считают в Минфине, имела связи с предполагаемыми финансистами ливанской группировки. Американское ведомство также заявило, что «аль-Зайди выполнял функции финансового координатора между КСИР и вооруженными группировками в Ираке и помогал в привлечении иракских инвестиций от имени командующего „Аль-Кудс“ в составе КСИР генерала Касема Сулеймани».

Считается, что ливанская «Хезболла» напрямую влияет на иракское шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби». В пользу этого могут говорить и удары по базам этих военизированных формирований в Ираке, которые, по предположениям, наносятся израильскими силами. Впрочем, есть информация, что недавняя передислокация отрядов иракского ополчения в Ливан была проведена без согласия «Хезболлы» (речь об иракских боевиках из «Катаиб Хезболла», «Асаиб Ахль аль-Хакк» и «Катаиб Саид аль-Шухада»).

«Хашд аш-Шааби» не может напрямую угрожать еврейскому государству, однако у него есть ресурсы для того, чтобы нанести удар по безопасности Саудовской Аравии — негласного тактического партнёра Израиля. Недавние нападения неизвестных беспилотников на нефтяные объекты (завод по стабилизации нефти в Абкайке, предприятие на месторождении Хурайс) королевства и аккуратные пробоины в резервуарах от, видимо, крылатых ракет только доказывают эту гипотезу: есть предположения, что комбинированная атака была осуществлена с иракской территории. На это косвенно указал и шеф американской дипломатии Майкл Помпео, который сразу отмёл версию о том, что к атаке могут быть причастны йеменские мятежники — хуситы.

#BREAKING : My analysis on #USA224 satellite images. 13 Quds cruise missiles (a variant of #Iranian Soumar) hit their targets precisely at #Aramco 's oil facility in #Abqaiq , #SaudiArabia with a heading angle of 280 to 330 showing that they had been coming from Northwest ( #Iraq ). pic.twitter.com/DHPFahnmIS — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) September 15, 2019

Впрочем, это не снимает вопроса о том, что хуситы также имеют тесные связи с Ираном и, соответственно, ливанской «Хезболлой». Йеменские боевики публично говорят о сборе средств для ливанской «Хезболлы». Так было в июле этого года, когда представители мятежного движения сообщили , что собрали $300 тыс. в условиях, когда США оказывают беспрецедентное санкционное давление на группировку как на важного актора и проводника иранской политики. Пожертвования, как отмечала региональная пресса, были собраны главным образом с местного населения. Это, естественно, вызвало обеспокоенность среди правозащитников, потому что йеменский вооружённый конфликт стал причиной беспрецедентного ухудшения гуманитарной ситуации.

Detailed satellite photos of damage to #SaudiArabia oil and gas facility released pic.twitter.com/vssYGBN86O — Strategic Sentinel (@StratSentinel) September 15, 2019

Если ранее можно было говорить о том, что хуситы пытались дистанцироваться от прямой поддержки всех действий Ирана, то последние события показывают, что Тегерану удалось их втянуть в свои игры, прежде всего используя их как инструмент шантажа в отношении Саудовской Аравии, отмечает в комментарии News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл Семёнов.

Конечно, Иран будет и дальше передавать хуситам средства для атак саудовских объектов и можно ожидать повторение атак. Однако это же чревато тем, что США могут начать оказывать военную поддержку коалиции в Йемене. Кирилл Семёнов руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл Семёнов