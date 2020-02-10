https://static.news.ru/photo/d81dcf1a-4bf7-11ea-a1d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские силы начали вывод войск с 15 военных объектов на территории Ирака. По данным члена комитета по обороне и безопасности иракского парламента Али аль-Ганими, США ограничили своё присутствие в стране крупной базой близ города Эрбиль, а также авиабазой Айн аль-Асад, расположенной в 180 км к западу от Багдада.

Как сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на депутата, США намерены закрепить своё присутствие на этих двух базах, однако парламент страны и народ Ирака настаивают на полном выводе американских военных. Официальных комментариев США по поводу вывода военных пока не поступало.

Ранее советник по международным делам духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что США обязательно уйдут из Ирака. По его словам, значительная часть парламента Ирака и влиятельные личности в стране решительно проголосовала за уход американцев. Их уход из страны также будет означать для США и завершение операции в Сирии.