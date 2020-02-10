Американские силы начали вывод войск с 15 военных объектов на территории Ирака. По данным члена комитета по обороне и безопасности иракского парламента Али аль-Ганими, США ограничили своё присутствие в стране крупной базой близ города Эрбиль, а также авиабазой Айн аль-Асад, расположенной в 180 км к западу от Багдада.
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Ранее советник по международным делам духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что США обязательно уйдут из Ирака. По его словам, значительная часть парламента Ирака и влиятельные личности в стране решительно проголосовала за уход американцев. Их уход из страны также будет означать для США и завершение операции в Сирии.
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