Представители американского военного командования проводят переговоры с Демократическими силами Сирии (ДСС) для того, чтобы расставить акценты в своём присутствии на северо-востоке Арабской Республики. Вооружённые силы США рассматривают сценарий с контролем воздушного пространства и дальнейшим сокращением наземного воинского контингента.

О том, что с многонациональным альянсом ДСС, контролирующим северо-восточные районы Сирии, ведутся соответствующие переговоры, сообщает арабская пресса. США, как следует из содержательной части этих консультаций, планируют сократить присутствие на земле и увеличить контроль над воздушным пространством северо-восточной части страны. План сокращения численности военнослужащих, по словам источников газеты «Аль-Кудс аль-Араби», уже находится на рассмотрении американского командования. Задумка предполагает, кроме того, формирование новых административных структур в тех частях Заевфратья, которые находились под контролем США. Именно на локальные органы власти, по словам собеседников «Аль-Кудс аль-Араби», будет возложена обязанность предотвратить продвижение российского контингента — в случае, если подобная необходимость возникнет.

Громкий случай произошёл неделю назад, когда американцы заблокировали дорогу российскому военному конвою, который заподозрили в попытке получить доступ к ключевым нефтяным месторождениям в провинции Хасеке. Инцидент закончился без каких-либо серьёзных столкновений или реальной угрозы вооружённого конфликта, однако он проиллюстрировал продолжающийся спор о зонах влияния между США и Россией на сирийской территории. На этой неделе имели место похожие инциденты — в той же сирийской провинции: американские военные блокировали продвижение российского военного конвоя, когда тот пытался обойти свой контрольно-пропускной пункт возле ключевого города Тель-Тамр в западной части сельской местности.

Xinhua/Global Look Press

Это не разовые случаи. По словам наблюдателей, российские силы за этот месяц пытались пройти к пока ещё контролируемой американцами местности в Заевфратье около десятка раз. Смена акцентов присутствия США отчасти связана с этими инцидентами.

Пентагон начал осознавать всю опасность сокращения своего военного контингента после того, как российская сторона развернула передвижные комплексы ПВО в аэропорту Камышлы и усилила свои позиции там за счёт переброски вертолётов и бронетехники. Отдельным поводом для опасений Пентагона стали контакты между командованием ВС РФ и представителями курдских сил. В связи с этим новый план США предусматривает сохранение структур ДСС в качестве местной силы, которая будет представлять американские интересы. Вероятно, ради этого представители оборонного ведомства будут способствовать переговорному процессу между Турцией и местным альянсом. Анкара публично отказывается вести диалог с ДСС, мотивируя это тем, что военное объединение, в котором доминируют курдские отряды народной самообороны, сохраняет связи с Рабочей партией Курдистана (запрещена в Турецкой Республике). По словам источников местной прессы, в ДСС работают над создание делегации переговорщиков, которые не имеют никакого отношения к РПК.