Представители американского военного командования проводят переговоры с Демократическими силами Сирии (ДСС) для того, чтобы расставить акценты в своём присутствии на северо-востоке Арабской Республики. Вооружённые силы США рассматривают сценарий с контролем воздушного пространства и дальнейшим сокращением наземного воинского контингента.
О том, что с многонациональным альянсом ДСС, контролирующим северо-восточные районы Сирии, ведутся соответствующие переговоры,
Громкий случай произошёл неделю назад, когда американцы
Это не разовые случаи. По словам наблюдателей, российские силы за этот месяц пытались пройти к пока ещё контролируемой американцами местности в Заевфратье около десятка раз. Смена акцентов присутствия США отчасти связана с этими инцидентами.
Пентагон начал осознавать всю опасность сокращения своего военного контингента после того, как российская сторона развернула передвижные комплексы ПВО в аэропорту Камышлы и усилила свои позиции там за счёт переброски вертолётов и бронетехники. Отдельным поводом для опасений Пентагона стали контакты между командованием ВС РФ и представителями курдских сил. В связи с этим новый план США предусматривает сохранение структур ДСС в качестве местной силы, которая будет представлять американские интересы. Вероятно, ради этого представители оборонного ведомства будут способствовать переговорному процессу между Турцией и местным альянсом. Анкара публично отказывается вести диалог с ДСС, мотивируя это тем, что военное объединение, в котором доминируют курдские отряды народной самообороны, сохраняет связи с Рабочей партией Курдистана (запрещена в Турецкой Республике). По словам источников местной прессы, в ДСС работают над создание делегации переговорщиков, которые не имеют никакого отношения к РПК.
Американская стратегия национальной обороны от 2018 года определяет пути конкуренции ВС США с государственными и негосударственными акторами. Документ призывает к совершенствованию методов партнёрской оперативной деятельности. Один из приёмов
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