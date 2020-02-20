Ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб, которая остаётся в руках лояльных Турции повстанцев и радикальных формирований, может двинуться к военной развязке. Анкара уведомила Североатлантический альянс о намерении провести трансграничную операцию в этом районе для того, чтобы остановить наступление армии президента Сирии Башара Асадда. На этом фоне эксперты фиксируют возросшую активность реактивных систем залпового огня со стороны лояльных Турции сил и использование повстанцами беспилотников для ударов по побережью.

О том, что Анкара уведомила НАТО по поводу перспектив новой операции в Сирии, сообщила турецкая версия издания Independent. По этим данным, Турция попросила командование военного блока продавить введение бесполётного режима над предполагаемой оперативной зоной в Идлибе. Ультиматум, который выдвинул турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган Сирийской арабской армии (САА) и лояльным ей силам, истекает, как известно, в конце февраля. После этого Анкара приступит к реализации собственного плана действий, который заключается в оттеснении САА на позиции, очерченные договорённостями в Сочи от 2018 года. Однако по мере приближения к этому сроку риторика турецкого руководства значительно ожесточается — по отношению как к сирийскому правительству, так и к тактическому партнёру, России. Причём, заявления сопровождаются реальными ракетными обстрелами.

Türk Silahlı Kuvvetleri/flickr.com

Вечером 19 февраля западные эксперты зафиксировали работу реактивных систем залпового огня по позициям САА в районе населённого пункта Серакиб в Идлибе. Поступившие позже сообщения указывали на удар по военному аэропорту, принадлежащему асадовским силам, в провинции Хама. Мишенью нападений, помимо этого, как сообщалось, стали населённые пункты Нубль и Аз-Захра к северо-западу от Алеппо. Эксперт Чарльз Листер назвал это «значительным событием, которое может быть либо турецким сигналом России, либо началом более серьёзного военного толчка». Однако наиболее опасным видится то, что, по неподтверждённым данным, боевики протурецкой оппозиции усилили атаки беспилотных летательных аппаратов на прибрежные районы. В частности, сообщалось об обстрелах в направлении российской авиабазы Хмеймим.

В последние недели Турция перенасытила район Идлиба бронетехникой и военными. Уровень присутствия ВС республики на этой территории в разы выше, чем тот, который наблюдался в ходе военных операций «Щит Евфрата» (2016-2017) на севере Сирии. Другой тревожной тенденцией можно считать, что поставки боевикам протурецкой оппозиции противотанковых управляемых ракет привели к увеличению интенсивност обстрелов. За последние 19 дней было произведено свыше 60 ударов из этого оружия по позициям асадовской армии в провинциях Идлиб и Алеппо. Как утверждают эксперты со ссылкой на своих инсайдеров в Анкаре, российская сторона на переговорах настаивает, чтобы около 60% провинции Идлиб перешло в руки правительственных сил. Это идёт вразрез с планами Турции.

Türk Silahlı Kuvvetleri/flickr.com

Выступая 20 февраля, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что ситуация в Идлибе нанесла огромный ущерб как двустороннему формату переговоров между РФ и Турцией, так и трёхстороннему — астанинскому, участником которого является ещё и Иран.

Мы не можем сказать, что «Сочи» и «Астана» перестали действовать, но мы можем сказать, что им был нанесён ущерб. Теперь мы сделаем всё возможное, чтобы остановить режим Асада как за столом переговоров, так и на месте, — указал министр. — Нападения режима осложняют выполнение условий сочинских и астанинских соглашений.