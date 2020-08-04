Сотни раненых после взрывов Бейруте доставляют в местные госпитали

Очевидец происшествия рассказала журналистам, что сначала видела серый дым, который поднимался в районе порта, а затем услышала громкий взрыв и увидела языки пламени.
Все окна в центре города разбиты, по улицам ходят раненые. Это полный бардак, — сообщила женщина.
Агентство Reuters cо ссылкой на источники в ливанских силах безопасности и здравоохранения заявило, что погибли не менее десяти человек
Ранее NEWS.ru писал, что взрыв в Бейруте затронул здание посольства РФ. Фасад здания получил повреждения, двери и окна были выбиты. Пострадала одна сотрудница дипмиссии. Ей оказана медицинская помощь.
Журналисты телеканала Al Arabiya сообщили о двух взрывах в столице Ливана. Также сообщалось, что в порту взорвался корабль с пиротехникой. Инциденты произошли незадолго до 15-й годовщины вердикта спецтрибунала по делу об убийстве премьер-министра Ливана Рафика Харири, требовавшего вывода с территории страны сирийских войск.