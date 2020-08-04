Сотни раненых после взрывов Бейруте доставляют в местные госпитали

https://static.news.ru/photo/ab01de06-d674-11ea-a395-fa163e074e61_660.jpg Фото: لولوة السعودي/twitter.com

После двух взрывов в столице Ливана Бейруте сотни человек получили ранения. Их доставляют в местные госпитали.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. Министр здравоохранения Ливана Ахмед Хасан подтвердил, что в результате взрывов пострадало большое количество человек.

Сотни людей получили ранения по всей столице. В числе разрушенных оказались жилые дома, автомобили и магазины, — пишут журналисты.

По данным Национального агентство новостей Ливана, один из взрывов произошёл в районе порта, где находится склад с пиротехникой. Причины происшествия неизвестны.

Apparently an explosion broke out at port 12 #beirut pic.twitter.com/onBLrDbRxG — ZaiÙab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020

Очевидец происшествия рассказала журналистам, что сначала видела серый дым, который поднимался в районе порта, а затем услышала громкий взрыв и увидела языки пламени.

Все окна в центре города разбиты, по улицам ходят раненые. Это полный бардак, — сообщила женщина.

Агентство Reuters cо ссылкой на источники в ливанских силах безопасности и здравоохранения заявило, что погибли не менее десяти человек

Ранее NEWS.ru писал, что взрыв в Бейруте затронул здание посольства РФ. Фасад здания получил повреждения, двери и окна были выбиты. Пострадала одна сотрудница дипмиссии. Ей оказана медицинская помощь.

Журналисты телеканала Al Arabiya сообщили о двух взрывах в столице Ливана. Также сообщалось, что в порту взорвался корабль с пиротехникой. Инциденты произошли незадолго до 15-й годовщины вердикта спецтрибунала по делу об убийстве премьер-министра Ливана Рафика Харири, требовавшего вывода с территории страны сирийских войск.