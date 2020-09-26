СМИ: в Ираке на пути американской военной колонны произошёл взрыв

Мощный взрыв прогремел в Ираке на пути колонны американских военнослужащих. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».
По его данным, инцидент произошёл в пригороде Багдада, в районе Эль-Дора.
Информации о пострадавших пока не поступало,
9 сентября 2020 года глава Центрального командования армии США (CENTCOM) генерал Фрэнк Маккензи объявил о существенном сокращении американского военного присутствия в Ираке. По его словам, ближневосточную страну должны покинуть 2200 военнослужащих.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории иракского военного объекта, известного как оперативная база Спейхер, 18 сентября произошёл взрыв боевых припасов.
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