СМИ: в Ираке на пути американской военной колонны произошёл взрыв

https://static.news.ru/photo/66faa8f4-0190-11eb-88e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: ZUMA Press/Global Look Press

Мощный взрыв прогремел в Ираке на пути колонны американских военнослужащих. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».

По его данным, инцидент произошёл в пригороде Багдада, в районе Эль-Дора.

Информации о пострадавших пока не поступало, передаёт ТАСС.

9 сентября 2020 года глава Центрального командования армии США (CENTCOM) генерал Фрэнк Маккензи объявил о существенном сокращении американского военного присутствия в Ираке. По его словам, ближневосточную страну должны покинуть 2200 военнослужащих.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории иракского военного объекта, известного как оперативная база Спейхер, 18 сентября произошёл взрыв боевых припасов.