На военном объекте в Ираке произошёл взрыв боеприпасов

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На территории иракского военного объекта, известного как оперативная база Спейхер, произошёл взрыв боевых припасов. Об этом 18 сентября сообщили сотрудники службы безопасности государства, предоставляющие сведения об инцидентах в соответствующей области.

Уточняется, что военная база, где случился взрыв, находится в северной провинции Салах-эд-Дин. По сведениям службы безопасности, причиной инцидента стали ненадлежащие условия хранения боеприпасов в заброшенном здании. В результате взрыва, исходя из имеющихся данных, никто не пострадал.

В СМИ появилась версия, что к произошедшему могли быть причастны члены иракских «Сил народной мобилизации», в которых доминируют шииты. Командующий операциями в провинции Абд аль-Мохсен Хатем эти домыслы опроверг, сообщает информационный портал AMN.

Как ранее писал NEWS.ru, 16 сентября вблизи американского посольства в Ираке начался ракетный обстрел.

Об этом сообщил корреспондент Sky News Arabia. По данным других источников, для атаки были использованы системы залпового огня «Катюша». Их ракеты упали в «зелёной зоне» Багдада. В представительстве США раздалась сигнализация, которая оповестила сотрудников об обстреле. О жертвах и разрушениях пока информации нет.