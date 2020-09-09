США сократят армейский контингент в Ираке

Глава Центрального командования армии США (CENTCOM) генерал Фрэнк Маккензи 9 сентября объявил о сокращении американского военного присутствия в Ираке, ближневосточную страну должны будут покинуть 2200 военнослужащих.
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Ранее высокопоставленный представитель американских органов власти пообещал, что президент страны Дональд Трамп объявит о сокращении воинских контингентов в Ираке и Афганистане. Обещания закончить войны в этих двух странах, начатые предыдущими главами государства, были ключевыми пунктами предвыборной агитации Трампа.
Как передавал NEWS.ru, в конце августа силы международной коалиции начали покидать тренировочный лагерь по подготовке бойцов силовых структур на военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада.
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