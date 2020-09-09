США сократят армейский контингент в Ираке

https://static.news.ru/photo/3a14503e-f29e-11ea-9b1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense/flickr.com

Глава Центрального командования армии США (CENTCOM) генерал Фрэнк Маккензи 9 сентября объявил о сокращении американского военного присутствия в Ираке, ближневосточную страну должны будут покинуть 2200 военнослужащих.

Об этом сообщает телеканал FoxNews. По словам генерала, сокращение контингента с 5,2 тысячи бойцов до 3 тысяч позволит Вашингтону продолжить консультировать «иракских партнёров» и помогать Багдаду в «искоренении последних остатков» ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещённая на территории РФ). Военнослужащие покинут Ирак уже в сентябре.

Ранее высокопоставленный представитель американских органов власти пообещал, что президент страны Дональд Трамп объявит о сокращении воинских контингентов в Ираке и Афганистане. Обещания закончить войны в этих двух странах, начатые предыдущими главами государства, были ключевыми пунктами предвыборной агитации Трампа.

Как передавал NEWS.ru, в конце августа силы международной коалиции начали покидать тренировочный лагерь по подготовке бойцов силовых структур на военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада.