Катер турецкой береговой охраны взял на таран полную мигрантов лодку. Снятое пассажирами видео опубликовал ресурс Conflict News, освещающий события в горячих точках.
VIDEO: Footage circulating on social media appears to show the moment a Turkish coast guard ship deliberately rams a boat full of refugees.— Conflict News (@Conflicts)
pic.twitter.com/4kNNix0AAe 19 января 2020 г.
Кадры зафиксировали момент столкновения. Информации о пострадавших нет.
Как писал NEWS.ru, стремящиеся попасть в Европу беженцы часто гибнут у берегов Турции. Не меньше 11 человек утонули в Эгейском море 12 января.
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