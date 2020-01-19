Фото: sg.gov.tr

Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элита армии Ирана) задержал в Персидском заливе три судна. Транспорт может принадлежать Кувейту.

По данным портала Tasnim, Тегеран провёл операцию после того, как суда «вторглись в иранские территориальные воды». Официальные власти эмирата пока не прокомментировали инцидент. Ранее NEWS.ru сообщал, что турецкое рыболовецкое судно...