Фото: sg.gov.tr

Катер турецкой береговой охраны взял на таран полную мигрантов лодку. Снятое пассажирами видео опубликовал ресурс Conflict News, освещающий события в горячих точках.

Кадры зафиксировали момент столкновения. Информации о пострадавших нет.

Как писал NEWS.ru, стремящиеся попасть в Европу беженцы часто гибнут у берегов Турции. Не меньше 11 человек утонули в Эгейском море 12 января.

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