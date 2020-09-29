СМИ сообщили о смерти эмира Кувейта Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха

https://static.news.ru/photo/118d4bcc-0237-11eb-849a-fa163e074e61_660.jpg Сабах ль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах Фото: Ahmed Gomaa/imago stock&people/Global Look Press

Эмир Кувейта 91-летний Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в США в одной из больниц штата Миннесота. Об этом сообщили местные СМИ, однако официального подтверждения пока нет.

Unconfirmed: Emir of #Kuwait Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah has passed away in a hospital in Minnesota, USA. The government is preparing to announce it soon. — Suhail AlGhazi (@putintintin1) September 29, 2020

Ранее стало известно, что эмира перевезли в США на летающем госпитале в клинику Мэйо (Рочестер, Миннесота). Ас-Сабах уже проходил там лечение, но операцию ему сделали на родине.

По законам Кувейта преемником ас-Сабаха должен стать наследный принц и сводный брат эмира 83-летний шейх Наваф, однако, как и в случае с восхождением ас-Сабаха IV на престол, процедура престолонаследия может быть скорректирована: на место эмира метят замглавы Национальной гвардии Кувейта шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, старший сын Нассер ас-Сабах и бывший премьер шейх Нассер аль-Мухаммед.

Нассер ас-Сабах известен тем, что курирует масштабную программу реформ для развития экономики до 2035 года «Новый Кувейт» (саудовский аналог «Видения»), но против него играет болезнь — рак лёгких.

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