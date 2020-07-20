Медики провели операцию эмиру Кувейта

https://static.news.ru/photo/82fb2628-c9a0-11ea-aa14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Edelman/Consolidated News Photos/Global Look Press

Эмиру Кувейта шейху Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху провели операцию. Об этом сообщил министр по делам канцелярии эмира Али Джаррах ас-Сабах.

По словам главы ведомства, операция была выполнена утром 19 июля. Она прошла успешно, передаёт кувейтское агентство KUNA.

Как писал NEWS.ru, 91-летний эмир Кувейта был госпитализирован 18 июля. Мужчина был доставлен в больницу для прохождения медицинского обследования. Пока его не выпишут из больницы, временно исполнять обязанности будет наследный принц Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

В 2019 году эмир планировал посетить Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, однако был вынужден отложить визит по медицинским соображениям и вместо этого прошёл обследование в одной из больниц США. После этого он благополучно вернулся на родину.