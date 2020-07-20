Медики провели операцию эмиру Кувейта

Эмиру Кувейта шейху Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху провели операцию. Об этом сообщил министр по делам канцелярии эмира Али Джаррах ас-Сабах.
По словам главы ведомства, операция была выполнена утром 19 июля. Она прошла успешно,
Как писал NEWS.ru, 91-летний эмир Кувейта был госпитализирован 18 июля. Мужчина
В 2019 году эмир планировал посетить Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, однако был вынужден отложить визит по медицинским соображениям и вместо этого прошёл обследование в одной из больниц США. После этого он благополучно вернулся на родину.
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