Конкин впервые прокомментировал гибель дочери

https://static.news.ru/photo/a0e589f8-0226-11eb-82a6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Конкин Фото: Pravda Komsomolskaya/instagram.com

Заслуженный артист России Владимир Конкин сделал первое заявление после гибели своей дочери в одном из бассейнов Москвы. Он уверен, что Софию убили.

Вся наша семья глубоко уверена, что моя дочь была убита. Я требую, чтобы представители Следственного комитета провели тщательное расследование, — сказал в эфире «Первого канала» Конкин.

Актёр поблагодарил близких за поддержку, отметив, что без них у него сердце «просто не выдержало бы».

После смерти девушки СК уже возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным следствия, 22 сентября из фитнес-центра в Москве Софию Конкину доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». Несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась.

Как писал NEWS.ru, поклонники Владимира Конкина искренне переживают за любимого актёра, потерявшего дочь. В Сети появилось немало комментариев, выражающих опасение за душевное и физическое состояние исполнителя роли Шарапова в «Место встречи изменить нельзя». Многие пользователи до сих пор не могут понять, как 32-летняя здоровая молодая женщина могла утонуть в бассейне, хорошо умея при этом плавать. Но больше всего людей волнует душевное состояние 69-летнего актёра, который, как предполагают фанаты, может «сорваться» из-за этих событий.

Как стало известно ранее, вскрытие показало, что София Конкина умерла от утопления. В её крови не было обнаружено следов алкоголя, хотя сотрудники бассейна утверждали, что женщина пришла к ним уже порядком навеселе, а в сумке у неё были штопор и пробка.

У Софии Конкиной осталась 11-летняя дочь, мужчины в семье не было. У Владимира Конкина кроме дочери есть двое сыновей-близнецов.