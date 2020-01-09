https://static.news.ru/photo/7e9e1e24-3313-11ea-9e51-fa163e074e61_660.jpg Военная база Балад Фото: Chen Xu/Xinhua/Global Look Press

Ракетный удар был совершён по военной базе Балад на севере Багдада.

По данным местных СМИ, в этой местности базируются американские военные.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что по их данным, генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

Ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке Корпус стражей Исламской революции нанёс в ходе операции «Мученик Сулеймани». Это стало местью за гибель иранского генерала Касема Сулеймани. Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад 8 января. После этого глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал удар по военной базе США мерой самообороны, но заявил, что Тегеран не стремится к войне, писал NEWS.ru.