https://static.news.ru/photo/c91f756e-5736-11ea-b89e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/ТАСС

Правительственная армия Сирии отразила наступление боевиков «на турецких бронетранспортёрах и пикапах» возле города Найраб.

Атаки были отражены при поддержке артиллерии и авиации. Террористы, понеся большие потери, бежали вглубь захваченных ими территорий, — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в районе столкновений.

Как отметили в издании, оппозиционные Башару Асаду и поддерживаемые Турцией силы не впервые атакуют Найраб — важный транспортный узел на пересечении трасс Латакия — Алеппо и Хама — Алеппо.

Агентство не уточнило, действовали ли сирийцы при поддержке российских военных или операция проведена лишь войсками Асада. Официальных подтверждений информации о боях в Найрабе также нет.