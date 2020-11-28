СМИ раскрыли неожиданные подробности убийства физика-ядерщика в Иране

https://static.news.ru/photo/62e76f34-325c-11eb-8a5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Irib News Agency/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

Иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде убили из стрелкового оружия, управлявшегося дистанционно, когда он вышел из бронированного автомобиля.

Утром 27 ноября учёный вместе с супругой выехал из города Ростамкола в провинции Мазендеран сторону Абсарда. Автомобиль двигался в колонне из трёх машин службы охраны. В какой-то момент впереди идущая машина охраны уехала вперёд, чтобы проверить обстановку. В это же время по бронированному автомобилю Фахризаде начали стрелять. Физик принял звуки попадания пуль за столкновение с препятствием или проблемы с двигателем. Из-за этого он остановил автомобиль и вышел из него.

После этого из стоящей в 150 метрах машины Nissan по учёному открыли огонь. Телохранитель закрыл своим телом Фахризаде, но физик успел получить две пули в бок и одну в спину. Из-за этого него повредился спинной мозг. Телохранитель также был ранен. После этого Nissan взорвался, сообщает иранское новостное Fars.

По данным журналистов, рядом с автомобилем учёного не было каких-либо посторонних людей. Покушение длилось три минуты. Владелец взорвавшейся машины покинул страну 29 октября.

Власти Ирана считают, что убийству Фахризаде причастен Израиль, которому помогали спецслужбы других стран. Президент страны Хасан Рухани заявил, что произошедший теракт не останется без ответа, а иранская атомная программа продолжит своё развитие.

Как писал NEWS.ru, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что убийство учёного является терактом с целью провокации Тегерана. Он подчеркнул, что нельзя допустить роста напряжённости в регионе.

Примечательно, что Фахризаде был убит в канун годовщины убийства другого иранского учёного-ядерщика Маджида Шахриари. 29 ноября 2010 года преступники на мотоциклах поравнялись с его машиной и прикрепили на дверь бомбу С-4. Учёный погиб на месте.